Nächster Schritt

WSG Tirol legt Protest gegen Urteil ein: „Es ist zum Kopfschütteln“

Gehen bei der WSG in der zweiten Saison bei alle Widrigkeiten durch dick und dünn – Sportmanager Stefan Köck und Coach Phlipp Semlic.
© gepa/Schönherr
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber