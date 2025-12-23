Dubiose Umstände
In die eigene Tasche gewirtschaftet? Ermittlungen nach Betrug in Unterländer Hotel
Der Schaden soll sich im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. Dem Beschuldigten wurde eine Woche Zeit gegeben, das Geld zurückzubezahlen.
© IMAGO/Fotostand / K. Schmitt
In einem Hotelbetrieb soll ein leitender Mitarbeiter Umsätze auf sein eigenes Konto transferiert haben. Der Mann wurde inzwischen angezeigt. Das Hotel befindet sich im Eigentum einer Seilbahngesellschaft, an der auch die hiesige Gemeinde beteiligt ist.