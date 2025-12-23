Baustart im Jahr 2026
Umbau des Völser Bahnhofs auf Schiene, Land steuert 6 Millionen Euro bei
So soll sich der Bahnhof Völs nach dem Komplettumbau präsentieren. Das markante alte Bahnhofsgebäude (im Bild rechts) bleibt stehen.
© ÖBB/ostertag Architects (Visualisierung)
In der zweiten Jahreshälfte 2026 soll die lang ersehnte Neugestaltung des Völser Bahnhofs, der als Knotenpunkt künftig stark an Bedeutung gewinnen wird, starten. Am Dienstag hat die Landesregierung ihren Finanzierungsanteil für das Millionenprojekt beschlossen.