Makabrer Humor, klare Botschaft
Mads Mikkelsen ist wieder „mad“: In „Therapie für Wikinger“ hält er sich für John Lennon
Links Manfred aka John (Mads Mikkelsen), rechts sein cholerischer Bruder Anker (Nikolaj Lie Kaas). Die beiden haben eine schwere Kindheit hinter sich.
© Panda Lichtspiele
Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen ist bekannt für seine exzentrischen Figuren. Nach Filmen wie „Adams Äpfel“, „Dänische Delikatessen“ und „Der Rausch“ spielt er in „Therapie für Wikinger“ einen Möchte-Gern-Wikinger mit multiplen Persönlichkeiten.