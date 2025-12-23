Große Trauer: Norwegischer Biathlon-Star mit nur 27 Jahren verstorben

Norwegen trauert um einen Biathleten. Sivert Guttorm Bakken ist im Alter von nur 27 Jahren verstorben. Das teilte der norwegische Biathlonverband in einer Aussendung mit. Bakken wurde demnach tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden. Die Ursache ist noch unklar.

„Unsere Gedanken sind in erster Linie bei Siverts Familie und allen, die ihm nahestanden, sowohl in Norwegen als auch im Ausland. Wir kooperieren mit den italienischen Behörden vor Ort“, sagte Emilie Nordskar als kommissarische Generalsekretärin des norwegischen Biathlon-Verbandes.

Weltverbands-Präsident Olle Dahlin zeigte sich „zutiefst erschüttert und traurig über die tragische Nachricht“. Siverts Comeback sei „eine Quelle immenser Freude für die gesamte Biathlon-Familie und ein inspirierendes Beispiel für seine Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit“ gewesen, sagte der Schwede in einer Pressemitteilung: „Sein Tod in so jungen Jahren ist unfassbar, doch er wird unvergessen bleiben und für immer in unseren Herzen sein.“

Comeback nach gesundheitlicher Auszeit

Am vergangenen Wochenende beim Weltcup in Le Grand-Bornand in Frankreich war Bakken unter anderem Fünfter im Sprint geworden. Beim Saisonauftakt in Östersund hatte er die Ränge vier, sieben und neun erreicht, im Gesamtweltcup scheint er als fünftbester Norweger auf Position 13 auf.

Erst in der Vorsaison ist Bakken nach langer Auszeit aufgrund einer Herzmuskelentzündung und einer folgenden Operation wieder in die Weltspitze des Biathlons zurückgekehrt. In der Saison 2021/22 feierte er den Gewinn der Weltcupwertung im Massenstart und seinen einzigen Weltcup-Einzelsieg.