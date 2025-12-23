Kurz vor Weihnachten

Knalleffekt im Fußball-Unterhaus: Regionalligist möchte Team abmelden

Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Unterhaus-Club stellte offiziell den Antrag auf Rückzug aus der Regionalliga Tirol. Unglücklich: Sportboss, Spieler und Trainer erfuhren es nicht vom Vorstand. Die TT kennt die Gründe für den radikalen Schritt.

