Nicht halbleer, sondern halbvoll

Peter Nindler

Gerade zu Weihnachten täte mehr Optimismus, Zufriedenheit und Frohsinn gut. Vielleicht sollten wir oft das Gute an uns heranlassen, um die Herausforderungen besser zu bewältigen.