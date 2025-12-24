- Überblick
Kommentar
Nicht halbleer, sondern halbvoll
Kommentarvon Peter Nindler
Gerade zu Weihnachten täte mehr Optimismus, Zufriedenheit und Frohsinn gut. Vielleicht sollten wir oft das Gute an uns heranlassen, um die Herausforderungen besser zu bewältigen.
