Wie kleine Geschichten große Veränderungen bewirken können

Warum jede noch so kleine „gute Geschichte“ im Advent ein wichtiger Schritt für ein besseres Miteinander ist.

Innsbruck 24 Türchen beim Adventskalender, 24 „Gute Geschichten“ in der Tiroler Tageszeitung – beide haben uns in den vergangenen Wochen begleitet. Jeden Tag ein kleiner Moment der Freude, ein Lichtblick in einer oft herausfordernden Zeit. Freude ist so wichtig. Sie lässt Sorgen für einen Augenblick verblassen und schenkt Hoffnung.

Wenn ich auf die Geschichten zurückblicke, die wir in dieser Adventsreihe teilen durften, dann sehe ich nicht nur kleine Gesten, sondern große Veränderungen. Ein Dorf in Westafrika, das dank Fischzucht eine Zukunft hat. Menschen mit Behinderungen, die unvergessliche Tage am Meer erleben durften. Eine Dankbarkeitsreise, die zum Nachdenken anregt. Und viele weitere Erlebnisse, die zeigen: Gemeinsam können wir viel bewegen.

Diese Geschichten sind mehr als Worte – sie sind Beweise dafür, dass Zusammenhalt wirkt. Dass wir als Caritas in Tirol, gemeinsam mit anderen sozialen Einrichtungen und einer Gesellschaft, die füreinander da ist, Hoffnung schenken können. Das macht mich dankbar.

Heute, am Heiligen Abend, wünsche ich Ihnen ein Weihnachtsfest voller Wärme und Zuversicht. Möge das kommende Jahr wieder viele „Gute Geschichten“ schreiben – Geschichten von Menschlichkeit, von Mut und von einem Miteinander, das trägt.