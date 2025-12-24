Stark alkoholisiert am Steuer: Frontalkollision in Achenkirch

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ist des am Dienstagabend um 20.08 Uhr in Achenkirch gekommen. Eine 71-Jährige war auf der Oberen Dorfstraße in Richtung Norden unterwegs. Mit im Auto waren auch ihre zwei Enkelkinder.

Ihr kam das Fahrzeug eines Rumänen entgegen, welcher plötzlich sein Auto auf die Fahrspur der 71-Jährigen lenkte. Es kam zur frontalen Kollision. Der Rumäne wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht, die 71-Jährige und ihre Enkelkinder zur Kontrolle ebenso.