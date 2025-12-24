Übermüdet wegen Drogen und Alkohol im Blut: Auffahrunfall auf der Hallerstraße
Am Dienstagvormittag gegen 10.10 Uhr wurde ein betrunkener und aufgrund von Suchtmittelkonsum übermüdeter Lenker auf der Hallerstraße aus dem Verkehr gezogen. Zuvor kam es allerdings bereits zu einem Verkehrsunfall.
Ein 46-Jähriger hielt seinen Pkw bei der Kreuzung Schusterbergweg an einer roten Ampel an. Mit im Fahrzeug: sein 8-jähriger Sohn. Hinter den beiden hielt ein weiteres Auto, eine 28-jährige Frau am Steuer und eine 29-jährige Beifahrerin. Ein weiteres Auto, welches ein 27-jähriger lenkte, wollte ebenfalls hinter ihnen stehen bleiben, bremste allerdings nicht rechtzeitig und fuhr von hinten auf das Fahrzeug der 27-Jährigen auf. Das Fahrzeug wurde nach vorn geschoben und fuhr auf das Auto des 46-Jährigen auf.
Zwei Menschen wurden vermutlich leicht verletzt und begaben sich selbständig ins Krankenhaus nach Hall. Ein Alkotest des 27-Jährigen ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Der Amtsarzt stellte schließlich noch Übermüdung aufgrund von Suchtmittelkonsum fest. Ihm wurde vorläufig der Führerschein abgenommen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. (TT.com)