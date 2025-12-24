Wünsche der Staatsspitze an die TirolerInnen: „Dürfen uns nicht entmutigen lassen“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker wenden sich in Briefen an die TT-Leserinnen und -Leser, blicken zurück auf das zu Ende gehende Jahr und voraus in die Zukunft.

Innsbruck, Wien – Gerade ist die Zeit des Innehaltens. Weihnachten und das bevorstehende Neujahr sind Feste der Familie und Freundschaft, an denen auch über die zurückliegenden Monate sinniert und in die Ferne geblickt werden darf. Wie schon seit vielen Jahren haben die auch heuer Briefe der Staatsspitzen an die Leserinnen und Leser erreicht, mit besten Wünschen und Gedanken zu Chancen und Herausforderungen der Zukunft.

„Was gibt’s bei Ihnen zu essen?“, schreibt Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dies sei gerade jetzt eine berechtigte Frage. „Es ist eine gute österreichische Tradition, das Essen zu Weihnachten ganz besonders zu gestalten. Der Weg dahin hat aber sicher den einen oder anderen Kompromiss gebraucht. Wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen.“

Eine gemeinsame, möglichst breit getragene Lösung hilft uns weiter. Genau deswegen finden wir auch immer eine. Alexander Van der Bellen, Bundespräsident

Was für das Weihnachtsmenü gelte, sei auch sonst im Leben so, meint der Bundespräsidenten. „Eine gemeinsame, möglichst breit getragene Lösung hilft uns weiter. Genau deswegen finden wir auch immer eine. Auch wenn es manchmal länger dauert, die Lage komplizierter ist oder die Frage weiter reicht“, sagt er.

Für Bundeskanzler Christian Stocker ist Weihnachten dazu da, um sich bewusst zu machen, was wirklich zählt: „Familie, Freundschaft und der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“, schreibt er.