Totalschaden nach Frontalkollision in Niederndorf: Lenkerin verweigerte Alkotest
Zu einem frontalen Zusammenstoß war es am späten Dienstagabend auf der Wildbichler Straße in Niederndorf gekommen. Ein 36-Jähriger lenkte um 22.30 Uhr seinen Pkw in Richtung Staatsgrenze. Mit im Fahrzeug: zwei weitere 35-Jährige. Ihnen entgegen kam eine 40-Jährige mit ihrem Pkw. In einem kurvigen Bereich kam die bergab fahrende 40-Jährige, laut eigenen Angaben wegen der rutschigen Fahrbahn, von ihrer Fahrspur ab.
Die beiden Pkw kollidierten frontal. Ein E-Call wurde ausgelöst und die Einsatzkräfte rückten an. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und waren nicht mehr fahrfähig. Die Wildbichler Straße war von 22.30 Uhr bis 0.30 Uhr komplett gesperrt. Vermutlich alle Insassen wurden leicht verletzt, niemand benötigte jedoch sofortige ärztliche Betreuung.
Die 40-Jährige verweigerte den Alkotest, woraufhin ihr an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. (TT.com)