Totalschaden nach Frontalkollision in Niederndorf: Lenkerin verweigerte Alkotest

Zu einem frontalen Zusammenstoß war es am späten Dienstagabend auf der Wildbichler Straße in Niederndorf gekommen. Ein 36-Jähriger lenkte um 22.30 Uhr seinen Pkw in Richtung Staatsgrenze. Mit im Fahrzeug: zwei weitere 35-Jährige. Ihnen entgegen kam eine 40-Jährige mit ihrem Pkw. In einem kurvigen Bereich kam die bergab fahrende 40-Jährige, laut eigenen Angaben wegen der rutschigen Fahrbahn, von ihrer Fahrspur ab.