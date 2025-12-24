Versteckt hinter Sockelleisten und Möbeln: So viele Milliarden Schilling sind noch im Umlauf

Zahlreiche Schilling-Banknoten und -Münzen wurden immer noch nicht umgetauscht. Viele Verstecke dürften mittlerweile vergessen sein.

Vor fast 24 Jahren wurde der österreichische Schilling abgeschafft. Trotzdem sind laut der Oesterreichischen Nationalbank mit Stand Ende November noch 6,805 Milliarden im Umlauf. Das entspricht rund 494,5 Millionen Euro.

Heuer wurden 17,4 Millionen Schilling gewechselt, am häufigsten gingen Zehnerl-Münzen sowie 20- und 100-Schilling-Scheine über die Theke.

Die übrigen 6,8 Milliarden schlummern in oft längst vergessenen Verstecken und kommen häufig erst durch Zufall ans Tageslicht. „Die häufigsten Funde wurden auch in diesem Jahr im Zuge von Wohnungsauflösungen gemacht“, heißt es bei der Nationalbank. Ein skurriler Fundort sei demnach ein Versteck hinter Sockelleisten gewesen, das erst bei Umbauarbeiten zum Vorschein kam.