190 Mio. Euro offen

Rekordaußenstände bei Gastpatienten: Spitäler warten oft mehr als 18 Monate auf das Geld

Der „Gipshaxn“ im Winter steht symbolisch für die Außenstände von ausländischen Patienten in den Tiroler Spitälern. Die Kosten müssen erst bis zu 18 Monate später rückerstattet werden.
Peter Nindler

Finanzielles Dilemma mit den in Tirols Spitälern behandelten Patienten aus dem In- und Ausland setzt sich weiter fort. Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele fordert mehr Tempo bei der Verrechnung.