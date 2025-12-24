17-Jähriger wird angezeigt
Mit Kopf auf Asphalt aufgeschlagen: Polizei forschte rabiaten Krampus in Lienz aus
Ein 16-Jähriger wurde bei einem Krampuslauf in Lienz zu Boden gestoßen, sodass er mit dem Kopf am Asphalt aufschlug und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zugetragen hatte sich diese Szene am 5. Dezember gegen 21 Uhr in der Morafeldstraße.
Der Vater des 16-Jährigen erstattete am 12. Dezember Anzeige bei der Polizei. Mittlerweile konnte ein 17-Jähriger als Verdächtiger ausgeforscht werden. Bei einer ersten Befragung zeigte er sich geständig. Er wird an die Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht. (TT.com)