Frontalkollision in Innsbruck: Vier Verletzte und schwere Schäden an den Autos

Innsbruck – Ein Frontalzusammenstoß hatte in der Nacht auf Mittwoch hohen Blechschaden und vier Leichtverletzte zur Folge: Kurz vor 22 Uhr war eine 23-Jährige mit drei Insassinnen auf der Amraser Straße unterwegs. Als sie in die Hunoldstraße einbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 19-jährigen entgegenkommenden Autofahrerin.