Testet euer Film-Wissen!
Der weihnachtliche Märchenklassiker: Das Quiz zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“
Während die Stiefmutter und Dora ihre Vorbereitungen für den königlichen Ball treffen, muss das Aschenbrödel (Libuse Safránková) niedere Magddienste verrichten.
© ORF/Telepool/PROGRESS Film-Verleih/Jaromir Komárek
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ aus dem Jahr 1973 ist in der Weihnachts- und Winterzeit für viele DER Filmklassiker schlechthin. Doch wie gut kennt ihr den Inhalt? Testet jetzt euer Wissen!
Das große Quiz zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
Findet heraus, ob ihr ein Aschenbrödel-Profi seid!
Frage 1 von 13:
Bei der ersten Begegnung im Wald hält der Prinz Aschenbrödel für ...
