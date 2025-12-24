„Commissario Brunetti“ ist tot: Schauspieler Uwe Kockisch mit 81 Jahren verstorben

Der deutsche Schauspieler, der als „Commissario Brunetti“ in der Krimireihe „Donna Leon“ berühmt wurde, ist im Alter von 81 Jahren in Madrid gestorben. Er prägte die Rolle des venezianischen Ermittlers von 2003 bis zum Ende der Fernsehreihe 2019.

Der als Commissario Brunetti aus der ARD-Krimiserie Donna Leon bekannt gewordene Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Er starb am Montag im Alter von 81 Jahren in Madrid, wie seine Agentur unter Berufung auf seine Frau der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die «Junge Welt» berichtet.

In der Rolle des in Venedig ermittelnden Commissario Brunetti folgte Kockisch 2003 auf Joachim Król (68), der die Figur zuvor gespielt hatte. Kockisch spielte den Kommissar dann bis zum Ende der Fernsehreihe 2019. In der ARD-Krimireihe nach den gleichnamigen Romanen der Schriftstellerin Donna Leon (83) ermittelte Kockisch in der eindrucksvoll in Szene gesetzten Kulisse der Lagunenstadt Venedig.

Die Krimireihe erfreute sich großer Beliebtheit beim deutschen Fernsehpublikum. So schalteten beim letzten Brunetti-Fall „Donna Leon – Stille Wasser“ am ersten Weihnachtsfeiertag 2019 trotz Konkurrenz zur „Helene Fischer Show“, die parallel im ZDF lief, immerhin 5,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Krimi im Ersten ein (18,8 Prozent).

Daneben spielte Kockisch in der Fernsehserie „Weissensee“ über die Geschichte einer Ost-Berliner Familie den Stasi-Mann Hans Kupfer. Die 24 Folgen der Saga – zwischen 2010 und 2018 erstausgestrahlt – liefen ebenfalls im Ersten.