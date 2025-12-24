Brand kurz vor Weihnachten: Solidarität für Familie in Inzing enorm

Aufgrund eines Kellerbrandes kann eine junge Familie aus Inzing vorerst nicht mehr in ihrem Haus wohnen. Die Unterstützung für die Familie ist groß, auch eine Spendenaktion wurde eingerichtet.

Inzing – Nachdem eine Inzinger Familie kurz vor Weihnachten aufgrund eines Brandes vorerst nicht mehr in ihrem Haus wohnen kann, ist eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgebrochen. „Die Solidarität ist da“, betont auch der Inzinger Bürgermeister Josef Walch. Wie berichtet, war das Feuer am Freitagnachmittag im Keller bei einem Kaminrohr ausgebrochen. Sofort kam es zu einer enormen Rauchentwicklung. Nach einem eigenständigen Löschversuch flüchteten die Eltern mit ihren Söhnen ins Freie.

Die Feuerwehr Inzing rückte mit 30 Mann und Frau an und alarmierte außerdem die Feuerwehr Zirl nach. So konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings breitete sich der giftige Rauch im gesamten Haus aus. „Vorerst kann die Familie nicht in dem Haus wohnen, sie sind im privaten Umfeld untergekommen“, weiß Walch. Laut Bekannten der Familie muss der Großteil der Einrichtung neu angeschafft werden.

Haus muss gereinigt werden

Bis die Eltern mit den drei Kindern wieder einziehen können, muss das ganze Haus professionell gereinigt werden, die Bewohner sind schon jetzt eifrig dabei, ihr Heim zu sanieren. „Da sieht man die gewaltige Wirkung: Obwohl der Brand eigentlich nur im Keller war, ist der Schaden enorm“, erklärt der Bürgermeister. Die Familie hofft aktuell, dass der Schaden durch die Versicherung gedeckt ist.

Obwohl der Brand eigentlich nur im Keller war, ist der Schaden enorm Josef Walch, Bürgermeister Inzing

Die Soforthilfe aus dem Dorf ist aber jetzt schon da: Nicht nur die Gemeinde hat den Betroffenen ihre Hilfe angeboten. Auch Nachbarn und Freunde helfen, wo sie können. Außerdem wurde auf gofundme eine Spendenaktion eingerichtet, um die Familie zu unterstützen. (TT)