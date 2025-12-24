Fragen für helle Köpfchen
Das Weihnachtsquiz für Kinder: Was wisst ihr rund um Heiligabend?
In der Kippe wird die Geschichte von der Geburt Jesu nachgestellt.
© canva
Wartet ihr nur auf die Geschenke oder kennt ihr euch gut mit den Bräuchen, Traditionen und Geschichten rund um den Heiligabend aus? Findet heraus, ob ihr echter Weihnachts-Checker seid!
Weihnachtsquiz für Kinder: Zwölf Fragen für helle Köpfchen
Dieses Weihnachts-Quiz für Groß und Klein soll helfen, die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen.
Frage 1 von 12:
Wie hätte der Popsong "Last Christmas“ (letztes Weihnachten) ursprünglich heißen sollen?
❓ Noch mehr Weihnachtsquizzes
🎄❓ Fragen für helle Köpfchen
Das Weihnachtsquiz für Kinder: Was wisst ihr über Weihnachten?
❓ Testet euer Wissen
„Single Bells“ und „O Palmenbaum“: Das Quiz zu den Weihnachts-Klassikern
Jingle All The Way!
Das große TT.com-Weihnachtslieder-Quiz: Wie textsicher seid ihr?
18 Fragen für wahre Fans
Das große „Tatsächlich… Liebe“-Quiz: Wie gut kennst du den weihnachtlichen Filmklassiker?
❓ Wie gut kennt ihr euch aus?
„Kevin – Allein zu Haus“: Das Quiz zum weihnachtlichen Film-Klassiker
❓Testet euer Wissen