Container in Flammen: 40 Feuerwehrleute bei Brand in Niederbreitenbach im Einsatz
Niederbreitenbach – Ein Brand in einem Sperrmüllcontainer hat am Dienstagvormittag in Niederbreitenbach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, wurde kurz nach 9 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Container gemeldet.
Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehren wurde der Container mit Wasser geflutet. Nach Ankunft der Einsatzkräfte wurde jener mit einem Bagger komplett entleert, um an alle Glutnester zu gelangen. Die Feuerwehrleute löschten anschließend die verbliebenen heißen Stellen im Sperrmüll ab.
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren aus Niederbreitenbach mit drei Fahrzeugen und 20 Mann, die Freiwilligen Feuerwehr Oberlangkampfen mit zwei Fahrzeugen und ebenfalls 20 Personen sowie eine Polizeistreife. (TT.com)