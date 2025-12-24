Container in Flammen: 40 Feuerwehrleute bei Brand in Niederbreitenbach im Einsatz

Niederbreitenbach – Ein Brand in einem Sperrmüllcontainer hat am Dienstagvormittag in Niederbreitenbach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, wurde kurz nach 9 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Container gemeldet.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehren wurde der Container mit Wasser geflutet. Nach Ankunft der Einsatzkräfte wurde jener mit einem Bagger komplett entleert, um an alle Glutnester zu gelangen. Die Feuerwehrleute löschten anschließend die verbliebenen heißen Stellen im Sperrmüll ab.