Streit in Ischgl eskalierte: 48-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Ischgl – Bei einer Auseinandersetzung in Ischgl ist am vergangenen Samstagabend ein 48-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 22.40 Uhr auf der Dorfstraße vor einem Lokal. Laut Beamten kam es zum Streit zwischen dem bis dato unbekannten Täter und zwei deutschen Urlaubern, einem 48-jährigen Vater und seinem 22 Jahre alten Sohn.