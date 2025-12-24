Skier landen kurz im Eck
Bratwürstel, Wichteln oder Raunächte: So feiern die ÖSV-Stars Weihnachten
Im Rahmen der Kaiserweihnacht am Innsbrucker Bergisel servierten Daniel Danklmaier, Vincent Kriechmayr und Stefan Babinsky Kiachln. Zu Hause wird kulinarisch auf ein anderes Programm gesetzt.
© GEPA pictures/ Marko Vulic
Ob besinnliche Bescherung unter dem festlich geschmückten Baum, Brauchtumspflege oder Schummeltage beim Essen – auch die ÖSV-Stars schalten rund um Weihnachten für eine kurze Zeit zwischen den Weltcup-Rennen einige Gänge zurück.