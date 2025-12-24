Marc Pichler triumphiert bei der Meisterschaft des Billardclubs Lechaschau

Die diesjährige 9-Ball-Meisterschaft des Billardclubs Optik Gundolf Lechaschau war ein voller Erfolg. Nach spannenden Matches und einem packenden Finale sicherte sich Marc Pichler den Titel.

Lechaschau – Die Vereinsmeisterschaft in der Disziplin 9-Ball des Billardclub Optik Gundolf Lechaschau war mit 24 Mitspielern gut besetzt. Gespielt wurde in vier Gruppen mit jeweils sechs Teilnehmern. Die besten zwei Spieler je Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Trotz des niedrigen Ausspielziels von zwei gewonnenen Spielen in der Gruppenphase, ermöglicht die Meisterschaft maximalen Spielspaß und bot höchstmögliche Spannung.

Im Viertelfinale konnte sich Hartwig Weinberger mit einem 5:2‑Sieg gegen Ferdinand Schedle einen Podestplatz sichern. Er traf im Halbfinale auf Marc Pichler, der das Viertelfinalmatch gegen Gerhard Strele klar mit 5:0 für sich entscheiden konnte.

Beim dritten Viertelfinalduell trafen Meiko Strele und Gerfried Immler aufeinander. Dieses gewann Strele mit 5:3. Außerdem ermöglichte ein knapper 5:4‑Sieg von David Lechleitner gegen Manuel Moosbrugger ihm den Aufstieg ins Halbfinale. Dort konnte Lechleitner nach einem 0:4-Rückstand zwar auf 4:3 aufholen, dennoch blieb Strele zu stark und gewann am Ende mit 5:3.

Somit erreichten David Lechleitner und Hartwig Weinberger jeweils einen stolzen dritten Platz.

Im Finale dominierte schließlich Pichler Marc mit einem klaren 5:1 gegen Meiko Strele und konnte sich zum Vereinsmeister im 9-Ball des Jahres 2025 küren.