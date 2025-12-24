Ho Ho Ho!
Das große Weihnachts-Quiz: Wie gut kennt ihr die Bräuche aus aller Welt?
Wo kommt der Weihnachtsmann mitunter übers Wasser, was hat eine Hexe mit Weihnachten zu tun und was hat es mit der Gurke am Baum auf sich? Findet es in unserem Quiz heraus!
© APA/AFP/Gray (1), Imago/Abacapress (1), APA/dpa/Grubitzsch (1)
Seid ihr echte Weihnachts-Experten? Testet euer Wissen in unserem Quiz und entdeckt skurrile, lustige und herzerwärmende Bräuche aus der ganzen Welt.
Weihnachtstraditionen in aller Welt
Andere Länder, andere Sitten: Rund um den Globus gibt es viele verschiedene Weihnachtstraditionen. Kennt ihr sie?
Frage 1 von 15:
Der Brauch der "Weihnachtsgurke" ist in den USA sehr bekannt. Was verbirgt sich dahinter?