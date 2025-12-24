Kachelofen löste Brand aus: Feuer in Wirtschaftsgebäude in Wörgl endete glimpflich

Wörgl – Ein Brand in einem Wirtschaftsgebäude in Wörgl hat am frühen Nachmittag des 24. Dezembers einen Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausgelöst, der glücklicherweise glimpflich endete. Laut Polizei hatte der Besitzer des Gebäudes am Morgen gegen 7 Uhr den Kachelofen in einer Stube ordnungsgemäß eingeheizt. Gegen 13.45 Uhr bemerkte der Mann, dass aus dem Raum Rauch trat. Er begann sofort selbst mit den Löscharbeiten und alarmierte die Feuerwehr Wörgl.