Quiz für Action-Helden

„Yippie-ya-yay, Schweinebacke“: Wie gut ist euer „Stirb langsam“-Wissen?

Bruce Willis als Officer John McClane.
© Rights Managed via www.imago-images.de

John McClane hat in den "Stirb langsam"-Filmen Action-Geschichte geschrieben. Seine Abenteuer gegen die Gruber-Brüder und einen abtrünnigen Colonel sind legendär. Aber steckt ihr genauso tief in der Materie wie McClane im Lüftungsschacht? Beweist es in unserem Quiz!

"Stirb langsam"-Quiz

Wie gut kennt ihr John McClanes Film-Klassiker? Findet heraus, ob ihr das Zeug zum Action-Helden habt!

Frage 1 von 15:
Was schreibt John McClane auf den Pullover des ersten Terroristen, den er tötet, um eine Nachricht an Hans Gruber zu senden?

