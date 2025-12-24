Quiz für Action-Helden
„Yippie-ya-yay, Schweinebacke“: Wie gut ist euer „Stirb langsam“-Wissen?
Bruce Willis als Officer John McClane.
© Rights Managed via www.imago-images.de
John McClane hat in den "Stirb langsam"-Filmen Action-Geschichte geschrieben. Seine Abenteuer gegen die Gruber-Brüder und einen abtrünnigen Colonel sind legendär. Aber steckt ihr genauso tief in der Materie wie McClane im Lüftungsschacht? Beweist es in unserem Quiz!
"Stirb langsam"-Quiz
Wie gut kennt ihr John McClanes Film-Klassiker? Findet heraus, ob ihr das Zeug zum Action-Helden habt!
Frage 1 von 15:
Was schreibt John McClane auf den Pullover des ersten Terroristen, den er tötet, um eine Nachricht an Hans Gruber zu senden?
Schöne Bescherung