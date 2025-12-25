Einbruch in Innsbrucker Wohnung, während pflegebedürftige Frau schlief

Die Pflegerin der Bewohnerin traf beim Heimgehen im Garten auf den Täter. Der Unbekannte soll Schmuck, Uhren, Silberbarren und Geld gestohlen haben.

Innsbruck – Am späten Heiligen Abend soll ein Unbekannter in eine Wohnung in Innsbruck eingebrochen sein, während die pflegebedürftige Bewohnerin schlief. Der Täter drang zwischen 22.30 und 22.45 Uhr über die Balkontür ein, berichtet die Polizei.

Die Pflegerin der 65-jährigen Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt in der Christmette und kehrte vermutlich unmittelbar nach der Tat nach Hause zurück. Sie wurde im Garten auf den Täter aufmerksam und bemerkte den Einbruch beim Betreten der Wohnung. Laut Polizei fehlen mehrere Schmuckstücke, Uhren, Bargeld und ein Silberbarren. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)