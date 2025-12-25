Phänomen Vonn

Aus der Ski-Pension mit Vollgas in den Kugel-Kampf

Die 41-jährige US-Amerikanerin Lindsey Vonn holte am Sonntag in Val d’Isère (FRA) ihren vierten Podestplatz heuer und beweist Konstanz.
© AFP/Pachoud
Roman Stelzl

Von Roman Stelzl