Gründer, die in Gondeln pitchen: Wie aus einer Idee ein Event mit 1000 Teilnehmern wurde

Gründer, die in Gondeln pitchen und Investoren, die auf Skiern zuhören: Was vor zwölf Jahren mit 1000 Euro und einer Handvoll Studenten begann, ist heute ein fixer Bestandteil in der Start-up-Szene Tirol: Skinnovation. Gründerin Kathrin Treutinger über Erfolge und Rückschläge – und einen Hauch Glamour, der sich langsam breitmacht.