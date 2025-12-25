Innovation in der Axamer Lizum
Gründer, die in Gondeln pitchen: Wie aus einer Idee ein Event mit 1000 Teilnehmern wurde
Die Start-up-Szene Tirol trifft sich jährlich in der Axamer Lizum.
© Janine Brugger
Gründer, die in Gondeln pitchen und Investoren, die auf Skiern zuhören: Was vor zwölf Jahren mit 1000 Euro und einer Handvoll Studenten begann, ist heute ein fixer Bestandteil in der Start-up-Szene Tirol: Skinnovation. Gründerin Kathrin Treutinger über Erfolge und Rückschläge – und einen Hauch Glamour, der sich langsam breitmacht.