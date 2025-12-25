23-Jähriger bedrohte in Innsbruck Trio mit Messer

Innsbruck – Ein 23-Jähriger hat am Heiligen Abend in Innsbruck-Hötting mit einem Messer in der Hand drei Personen bedroht. Zunächst war die Polizei gegen 20.30 Uhr gerufen worden, weil ein Mann in der Kranebitter Allee gegen mehrere Fahrzeuge trat. In einem nahegelegenen Gebäude traf die Exekutive schließlich auf den 23-Jährigen, der sich mit dem Trio in einem lautstarken Streit befand. Zu einer Eskalation kam es nicht, verletzt wurde niemand.