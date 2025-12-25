Kaiserlicher Ratespaß
Das große Sissi-Quiz: Wie gut kennt ihr die Film-Trilogie mit Romy Schneider?
Die Sissi-Filme mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm sind legendär.
Seid ihr echte Fans der Sissi-Filme und schwelgt jedes Jahr aufs Neue in der romantischen Welt der jungen Kaiserin? Testet jetzt euer Wissen und findet heraus, wie gut ihr die unvergessliche Trilogie mit Romy Schneider wirklich kennt!
Das große "Sissi"-Quiz
Die "Sissi"-Filme mit Romy Schneider sind unvergessene Klassiker, die Generationen verzaubert haben. Stellen Sie Ihr Wissen auf die Probe und beweisen Sie, dass Sie ein wahrer Kenner der kaiserlichen Trilogie sind.
Frage 1 von 20:
Was macht Sissi, als sie im ersten Film zufällig dem Kaiser begegnet?
