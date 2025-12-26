Mindestens zehn Tote bei Verkehrsunfall mit Bus in Mexiko

Bei einem Busunfall im Osten von Mexiko sind mindestens zehn Menschen getötet worden. 32 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden im Teilstaat Veracruz am Donnerstag mitteilten. Der Unfall ereignete sich am Heiligen Abend in der Stadt Zontecomatlán. Der Bus war von Mexiko-Stadt in Richtung Chicontepec unterwegs. Tödliche Verkehrsunfälle, oft mit Bussen oder Lkw, sind in Mexiko keine Seltenheit.

"Zum jetzigen Zeitpunkt sind neun Erwachsene und ein Kind als tot bestätigt worden", erklärte das Büro des Bürgermeisters von Zontecomatlán. Die Gemeinde veröffentlichte zudem eine Liste mit den 32 Verletzten und den Krankenhäusern, in die sie jeweils eingeliefert wurden.