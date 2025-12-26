Raumgleiter und Digitaltalent: Audi Q7 und Q3 zeigen, wie Fortschritt aussieht

Groß oder kompakt, Familienkutsche oder urbaner Allrounder – Audi erneuert gleich zwei wichtige SUV-Baureihen und beweist dabei, dass technische Aufrüstung nicht von der Fahrzeuggröße abhängt. Während der Audi Q7 seine Rolle als souveräner Technikträger weiter ausbaut, tritt der neue Audi Q3 als digital vernetzter Alltagsbegleiter an. Gemeinsam haben beide Modelle vor allem eines: Sie bringen Technologien aus höheren Klassen dorthin, wo sie im Alltag tatsächlich genutzt werden .