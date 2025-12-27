Zwischen Luxus und Realität: Audis SUV-Offensive mit Q7 und Q9

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Audi erweitert sein SUV-Portfolio nach oben – und zwar gleich doppelt. Mit einem neuen Q7 und dem erstmals angekündigten Q9 reagiert die Marke nicht nur auf den anhaltenden Appetit nach großen Luxus-SUVs, sondern auch auf eine Realität, in der der Abschied vom Verbrenner langsamer voranschreitet als geplant. 2026 soll Audis bisher größte SUV-Offensive starten.