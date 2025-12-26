Polizei sucht Zeugen

Unbekannte schlugen in Brixen im Thale mit Stangen auf Schneekanonen ein

Brixen im Thale – Mehrere Personen rissen in der Nacht auf Freitag am Erlenseeweg in Brixen im Thale Schneestangen und Straßenleitpflöcke von der dortigen Verkehrsinsel aus. Damit schlugen sie auf Schneekanonen ein.

Laut Polizei wurden die Schneestangen teilweise beschädigt. Ob an den Schneekanonen ein Schaden entstanden ist, ist noch Teil der Ermittlungen. Der Vorfall ereignete sich gegen 0.15 Uhr.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Westendorf unter der Telefonnummer 059133/7209 erbeten. (TT.com)

