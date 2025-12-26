Prinzessin Kate und Tochter Charlotte bezauberten mit Duett am Klavier

London – Weihnachtlicher Mutter-Tochter-Moment am Klavier: Die britische Prinzessin Catherine und ihre zehnjährige Tochter Charlotte haben die Fernsehzuschauer in Großbritannien am Heiligen Abend mit einem überraschenden Duett am Klavier bezaubert. Catherine und Charlotte sitzen Seite an Seite am Klavier und spielen zusammen einen Auszug aus einem Stück des schottischen Komponisten Erland Cooper.

Dabei spielte Catherine mit ihrer linken Hand, Charlotte rechtshändig. Der Auftritt von Mutter und Tochter ist Teil einer Wiederholung des traditionellen Weihnachtskonzerts „Together at Christmas“ in der Westminster Abbey, zu dem Catherine Anfang Dezember eingeladen hatte.