Süße Überraschung: Ehemalige Skiläuferin wurde erstmals Mama

Bei den Olympischen Jugendspielen in Innsbruck gewann sie 2012 Kombi-Gold, ein Jahr später kürte sie sich zur Junioren-Weltmeisterin im Slalom. Der ganz große Durchbruch blieb Magdalena Fjällström in ihrer Ski-Karriere allerdings verwehrt.

Auch, weil der Verletzungsteufel mehrmals zuschlug. Nach mehreren Comeback-Versuchen und nur einem Top-Ten-Platz im Weltcup hängte die Schwedin 2022 ihre Ski an den Nagel.

Lange blieb es um Fjällström ruhig, nun meldete sie sich mit süßen Neuigkeiten. Kurz vor Weihnachten wurde die ehemalige Technik-Spezialistin erstmals Mama. „Frohe Weihnachten von uns“, schrieb sie zu Fotos mit ihrem Neugeborenen.