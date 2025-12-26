Rauhnächte im Tannheimer Tal: „Berggeflüster“ lädt zum Innehalten ein

Das Tannheimer Tal bietet zur Jahreswende ein besonderes Erlebnis: Die Bergbahnen Tannheimer Tal laden zum „Berggeflüster am Neunerköpfle“ ein. An zwei Terminen, am 28. Dezember und am 4. Jänner, verwandelt sich der Gipfel hoch über dem Tal in einen Ort der Besinnung und des Lichts.

Tannheim – Die Rauhnächte, die Zeit zwischen dem 25. Dezember und dem 5. Jänner, gelten traditionell als Periode des Übergangs. Altes klingt aus, Neues ist noch nicht greifbar. Es ist eine Zeit, die zur Stille, zum Innehalten und zum bewussten Wahrnehmen einlädt. Genau diesen Geist fängt das „Berggeflüster am Neunerköpfle“ ein.

Besucher können hoch über dem Tal einen Abend erleben, der Bewegung, Licht und Ruhe in sich vereint. Eingebettet in die winterliche Berglandschaft bietet das Event eine besondere Atmosphäre. Am Gipfel des Neunerköpfles teilt Wolfgang Moosbrugger Gedanken, Beobachtungen und Geschichten aus den Bergen. Dabei geht es um Geduld, Demut und Achtsamkeit. Auch das einfache Leben in den Bergen – das Lauschen, Deuten und das Leben mit der Natur – wird thematisiert.

Nach den Erzählungen am Gipfel des Neunerköpfle werden die Fackeln entzündet. © Rolf Marke

An der Bergstation erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Fackel sowie eine Bergkristallspitze. Nach den Erzählungen werden die Fackeln entzündet. Anschließend beginnt eine gemeinsame Wanderung rund ums Neunerköpfle. Die Bergkristallspitze symbolisiert dabei ein Stück Glück in den Bergen. Sie steht für Klarheit, Ruhe und einen guten Übergang zwischen den Jahren. Für Kinder wird dieser Moment mit grundlegenden Werten wie „Bitte“, „Danke“ und den Grußformeln im Dialekt verbunden.

Das „Berggeflüster“ bietet eine Möglichkeit, die Rauhnächte bewusst zu erleben. Es ist eine Einladung, zur Ruhe zu kommen und die besondere Zeit zwischen den Jahren in der Natur zu verbringen.