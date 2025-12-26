Ski-Pechvogel mit schöner Nachricht: „Weihnachten bringt Geschenk des Laufens“

Anfang November platzte der Olympiatraum von Clarisse Breche. Beim Training im Schnalstal riss zum bereits dritten Mal in ihrer jungen Karriere das Kreuzband. Auch der Außenmeniskus im linken Knie wurde schwer beschädigt.

Für die 24-jährige Riesentorlauf-Spezialistin begann erneut der Kampf um die Rückkehr auf die große Skibühne. Zu den Feiertagen gab sie ein Update auf Instagram. „Weihnachten bringt mir das Geschenk des Laufens“, schrieb die Französin zu einem Schnappschuss auf Skistöcken in einer verschneiten Winterlandschaft.

Für Außenstehende vielleicht nur ein kleiner Schritt, für den Ski-Pechvogel mit Sicherheit ein großer – und hoffentlich einer in eine verletzungsfreie Zukunft. (TT.com)