Zum Jubiläum: Kammerchor Lienz sang vor der größten Domorgel der Welt

Lienz, Passau – Mit einem feierlichen gemeinsamen Gottesdienst fand das Jubiläumsjahr zum 60-jährigen Bestehen des Kammerchors vokalissimo Lienz seinen Abschluss. Gemeinsam mit dem Domchor Passau gestaltete der Chor im Passauer Dom St. Stephan einen Gottesdienst.

Seit seiner Gründung vor 60 Jahren hat sich der Kammerchor vokalissimo Lienz als fixer Bestandteil des kulturellen Lebens in Osttirol etabliert. Das Jubiläumsjahr stand im Zeichen der Begegnung, der musikalischen Vielfalt und der Pflege hochwertiger Chormusik. So gab es gemeinsame Konzerte mit den ortsansässigen Chören in Kals (VoKals), Anras (Kirchenchor), Nussdorf-Debant (MMS und Kirchenchor Tristach), Oberdrauburg (Singkreis) und Obertilliach (Männerchor).

Richard Engeler. © Kammerchor vokalissimo