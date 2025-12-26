Explosion in alawitischer Moschee in syrischer Stadt Homs

Homs – Bei einer Explosion in einer ⁠Moschee der alawitischen Minderheit in der syrischen Stadt Homs sind fünf Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Ein Sprengsatz sei in der Imam-Ali-bin-Abi-Talib-Moschee während des gut besuchten Freitagsgebets detoniert, so die Nachrichtenagentur SANA. Vorerst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad, einem ⁠Alawiten, 2024 wird Syrien von konfessioneller Gewalt erschüttert.