Große Überraschung vor der Tournee: ÖSV-Adler beendet seine Karriere

Unmittelbar vor Beginn der Vierschanzentournee am Sonntag in Oberstdorf gibt es aus dem ÖSV-Lager einen prominenten Rücktritt zu vermelden.

Innsbruck – Daniel Huber hängt überraschend die Sprungski an den Nagel. Der 32-jährige Salzburger gab als Grund „einen veränderten Fokus, der sich mehr in Richtung Familie und neue Herausforderungen orientiert“ an.

„Skispringen war mein Leben – mit Höhen, Tiefen, Träumen und Momenten, die für immer bleiben. Jetzt ist es Zeit, loszulassen und Platz für Neues zu machen“, schrieb er auf Instagram und bedankte sich bei seinen Fans für die Unterstützung.

Huber feierte drei Einzel-Weltcupsiege, Olympiagold im Team (2022) und gewann 2024 die kleine Kristallkugel im Skifliegen. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Höhenflug aber von Verletzungen jäh gestoppt. Nach Operationen an Hüfte und Knie feierte Huber zuletzt im Continental Cup sein Comeback. Der Angriff auf eine Weltcup-Rückkehr blieb aus. (TT.com)