Auch Kinder verwickelt

Verletzte bei Unfall in Längenfeld: Wohnwagen und Auto prallten frontal aufeinander

Längenfeld – Zu einem Unfall kam es am Freitagabend auf der Ötztalstraße (B186) in Längenfeld. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol prallten ein Wohnwagen-Gespann und ein Auto gegen 17.40 Uhr frontal aufeinander – wieso war zunächst unklar.

Die Freiwillige Feuerwehr Huben sowie Rettung und Notarzt rückten aus. Fünf Personen dürften in den Unfall verwickelt gewesen sein, darunter waren auch zwei Kinder. Zumindest eine Person wurde mittelschwer verletzt.

Die Ötztalstraße wurde zwischen Längenfeld und Huben gesperrt. Weitere Infos folgen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035