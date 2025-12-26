Wohnwagen und Auto prallten in Längenfeld frontal aufeinander: Fünf Verletzte
Längenfeld – Zu einem Unfall mit fünf Verletzten kam es am Freitagabend auf der Ötztalstraße (B186) in Längenfeld. Gegen 17.40 Uhr prallten ein Wohnmobil und ein Auto frontal aufeinander – wieso war zunächst unklar.
Am Steuer des Autos saß laut Polizei ein 17-jähriger Österreicher. Im Wohnmobil war eine niederländische Familie unterwegs: Der 47-jährige Vater lenkte das Fahrzeug, am Beifahrersitz saß seine 45-jährige Frau, außerdem fuhren zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren mit. Alle Beteiligten wurden verletzt und ins Krankenhaus Zams gebracht.
Straße zwei Stunden gesperrt
Die Freiwillige Feuerwehr Huben sowie Rettung und Notarzt standen im Einsatz. Die Ötztalstraße wurde zwischen Längenfeld und Huben komplett gesperrt und konnte erst gegen 19.35 Uhr wieder freigegeben werden. (TT.com)