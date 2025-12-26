Wohnwagen und Auto prallten in Längenfeld frontal aufeinander: Fünf Verletzte

Längenfeld – Zu einem Unfall mit fünf Verletzten kam es am Freitagabend auf der Ötztalstraße (B186) in Längenfeld. Gegen 17.40 Uhr prallten ein Wohnmobil und ein Auto frontal aufeinander – wieso war zunächst unklar.

Am Steuer des Autos saß laut Polizei ein 17-jähriger Österreicher. Im Wohnmobil war eine niederländische Familie unterwegs: Der 47-jährige Vater lenkte das Fahrzeug, am Beifahrersitz saß seine 45-jährige Frau, außerdem fuhren zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren mit. Alle Beteiligten wurden verletzt und ins Krankenhaus Zams gebracht.

Das Auto und das Wohnmobil prallten frontal aufeinander. © Freiwillige Feuerwehr Huben

Straße zwei Stunden gesperrt