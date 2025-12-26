- Überblick
Die nächste Klatsche
Schöne Bescherung: HC Innsbruck schlitterte gegen Pustertal in Heim-Debakel
HCI-Goalie Matthew Vernon musste am Freitagabend gegen die Wölfe aus dem Pustertal gleich mehrmals hinter sich greifen.
© gepa
Von Daniel Suckert
