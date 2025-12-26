Im Zillertal und in Osttirol: Mehrere Verletzte auf Tirols Pisten am Stefanitag

Von mehreren schweren Skiunfällen auf Tirols Pisten berichtete die Polizei am Stefanitag. In Finkenberg, Schwendau und Sillianberg mussten Notarzthubschrauber ausrücken. Unter den Verletzten war auch ein sechsjähriges Mädchen.

Sechsjährige in Finkenberg schwer verletzt

Das Mädchen aus den Niederlanden war gegen 9.30 Uhr im Skigebiet Finkenberger Almbahnen entlang der sogenannten Hasenmuldenabfahrt unterwegs. Oberhalb der Talstation des Hasenmuldenlifts verlor die Sechsjährige die Kontrolle über die Ski, durchschlug ein Fangnetz und prallte gegen die Talstation.

Liftangestellte und Angehörige leisteten Erste Hilfe, bis die Pistenrettung eintraf. Dann wurde das Mädchen mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Zwei Verletzte bei Kollision in Schwendau

Knapp zwei Stunden später, gegen 11.15 Uhr, kam es im Skigebiet Horberg zu einem tragischen Unfall: Im Kreuzungsbereich zweier Pisten prallten eine 48-jährige Schwedin und ein 21-jähriger Brite aufeinander, beide blieben verletzt liegen.

Die Pistenrettung übernahm die Erstversorgung. Die 48-Jährige musste anschließend mit schwersten Verletzungen im Gesicht in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Der 21-Jährige wurde mittels Skidoo abtransportiert. Die Erhebungen der Alpinpolizei laufen.

44-Jähriger prallte in Sillian gegen Baum

In Osttirol verunglückte gegen 11.50 Uhr ein 44-jähriger Deutscher. Der Mann war auf der Talabfahrt im Skigebiet Sillian/Hochpustertal unterwegs. Auf einem Ziehweg geriet er über den Pistenrand hinaus und prallte etwa fünf Meter unterhalb der Piste gegen einen Baum.