Angreifer verletzte drei Frauen in Pariser Metro

Ein Mann soll drei Frauen in der Pariser U-Bahn mit einer Stichwaffe verletzt haben. Er griff "ohne erkennbaren Grund" an, wie das französische Innenministerium mitteilte. Der Verdächtige sei zunächst geflohen und schließlich im Großraum von Paris festgenommen worden, bestätigte auch der Polizeipräfekt von Paris in einem Beitrag auf der Plattform X. Die Frauen wurden den Angaben nach leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt.

Die Angriffe ereigneten sich Medienberichten zufolge an drei zentralen Stationen der Metro-Linie 3 in der französischen Hauptstadt, unter anderem an der Station der Pariser Oper. Der Mann zielte der Mitteilung des Innenministeriums zufolge bei der ersten Frau auf ihren Rücken, das zweite Opfer attackierte er wenige Minuten danach im Bereich der Beine. Die dritte Frau wurde später am Rücken verletzt. Der bereits polizeibekannte Verdächtige sei dank Aufnahmen aus Überwachungskameras ausfindig gemacht worden, so das Innenministerium weiter. Französischen Medien zufolge habe auch der Standort seines Handys dabei eine Rolle gespielt. Den Berichten zufolge ist der Mann 25 Jahre alt.