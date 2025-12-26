Angreifer verletzte drei Frauen in Pariser Metro
Ein Mann soll drei Frauen in der Pariser U-Bahn mit einer Stichwaffe verletzt haben. Er griff "ohne erkennbaren Grund" an, wie das französische Innenministerium mitteilte. Der Verdächtige sei zunächst geflohen und schließlich im Großraum von Paris festgenommen worden, bestätigte auch der Polizeipräfekt von Paris in einem Beitrag auf der Plattform X. Die Frauen wurden den Angaben nach leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt.
Die Angriffe ereigneten sich Medienberichten zufolge an drei zentralen Stationen der Metro-Linie 3 in der französischen Hauptstadt, unter anderem an der Station der Pariser Oper. Der Mann zielte der Mitteilung des Innenministeriums zufolge bei der ersten Frau auf ihren Rücken, das zweite Opfer attackierte er wenige Minuten danach im Bereich der Beine. Die dritte Frau wurde später am Rücken verletzt. Der bereits polizeibekannte Verdächtige sei dank Aufnahmen aus Überwachungskameras ausfindig gemacht worden, so das Innenministerium weiter. Französischen Medien zufolge habe auch der Standort seines Handys dabei eine Rolle gespielt. Den Berichten zufolge ist der Mann 25 Jahre alt.
Innenminister Laurent Nunez gratulierte in einem Beitrag auf X den Ermittlern, die den Verdächtigen "insbesondere dank des Netzwerks von Überwachungskameras und ihrer außergewöhnlichen Kenntnis der Gegend" festnehmen konnten. Nunez hatte die Sicherheitsbehörden in der vergangenen Woche zu "maximaler Vorsicht" im Vorfeld der Silvesterfeiern aufgerufen. Wegen der "sehr hohen terroristischen Bedrohung" und einer "Gefahr von Störungen der öffentlichen Ordnung" sollten im ganzen Land die Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden. Notwendig sei eine "sichtbare und abschreckende Präsenz" von Sicherheitskräften. Besondere Vorsicht mahnte Nunez für die öffentlichen Verkehrsmittel an.