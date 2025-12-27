Präsident Macron bei Franzosen unbeliebter als je zuvor

Emmanuel Macron (48) ist laut einer Umfrage unbeliebter als je zuvor seit seiner Wahl zum französischen Präsidenten im Jahr 2017. Gerade einmal 25 Prozent der Franzosen haben eine positive Meinung von Macron, zeigt eine vom Sender LCIin Auftrag gegebene und am Freitag veröffentlichte Umfrage. Das höchste Ansehen genießt demnach der Chef der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN), Jordan Bardella. Von ihm haben 42 Prozent der Befragten eine positive Meinung.

Hinter ihm folgen die RN-Fraktionschefin im Parlament, Marine Le Pen, mit 39 Prozent und der Chef der konservativen Republikaner (LR), Bruno Retailleau, mit 30 Prozent Zustimmung. Fast alle französischen Politiker büßten 2025 an Beliebtheit ein. Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Toluna/Harris Interactive kurz vor Weihnachten 1.099 Menschen online. Die Schwankungsbreite liegt zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten.