Kiew von Explosionen erschüttert - Ukraine-weiter Luftalarm

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben sich in den frühen Morgenstunden des Samstag mehrere heftige Explosionen ereignet. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von lauten Explosionen, von denen einige durch helle Blitze begleitet wurden, die den Nachthimmel erhellten. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf Telegram mit: "Explosionen in der Hauptstadt. Die Luftabwehr ist im Einsatz. Bleiben Sie in Schutzräumen."

Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Drohnen und Raketen bewegten sich auf mehrere ukrainische Gebiete, darunter Kiew, zu. Die ukrainischen Behörden gaben in der Nacht einen landesweiten Luftalarm heraus. Einem Militär-Blog auf Telegram zufolge werden Marschflugkörper und ballistische Raketen eingesetzt. Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.